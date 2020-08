Explosión en El Líbano. REUTERS.

Impactantes imágenes de las explosiones en El Líbano circularon por las redes sociales, ya que de inmediato se convirtió en una de las noticias del mediodía de este martes.

¿Qué sucedió? Se informó que la explosión fue provocada por un incendio en un almacén de fuegos artificiales. De momento no se conoce el número de heridos.

Entre lágrimas, el gobernador de Beirut, capital del Líbano, comparó la explosión ocurrida este martes con los bombardeos en Nagasaki e Hiroshima en 1945.

“Nunca había visto un destrozo así. Es un desastre nacional, parecido a Hiroshima“, manifestó el mandatario, quien reportó la muerte de al menos 10 muertos y cientos de heridos.

Haciendo una comparación de la explosión, de acuerdo con Milenio Televisión, si esta hubiera ocurrido en México, específicamente en Tultitlán, la onda expansiva hubiera llegado hasta la Basílica de Guadalupe.

La increíble explosión fue filmada por gente que veía el impactante humo gris en la zona. Y la magnitud de la detonación generó que de inmediato se pusieran a resguardo ante las imágenes que se veían a través de los celulares.

Varios autos y camionetas quedaron en medio de la impresionante detonación en la región de Beirut.

La explosión también fue filmada desde las aguas en embarcaciones que intentaban rápidamente alejarse del lugar.

Humo, la explosión de fuegos artificiales hasta que una impactante explosión parecía llevarse a su paso diferentes edificaciones de la zona.