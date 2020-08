La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, Agencia NA.

La Directora Gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, consideró hoy un "paso muy significativo" el principio de acuerdo sobre la deuda alcanzado por la Argentina y los grupos de acreedores, además de felicitar al presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán y los bonistas.

"Felicitaciones al presidente @alferdez, al ministro @Martin_M_Guzman y a los principales grupos acreedores de Argentina por llegar a un principio de acuerdo sobre la deuda del país", afirmó Georgieva en su cuenta de Twitter, en un mensaje ilustrado con una foto aérea de la avenida 9 de Julio donde puede verse el Obelisco.

Tras considerarlo "un paso muy significativo", la titular del FMI manifestó su esperanza en "una conclusión exitosa en interés de todos".

Luego de haber acordado y despejado el terreno en el plano de la deuda con los acreedores privados, el próximo paso del Gobierno en procura de alcanzar la sustentabilidad de sus compromisos será ir tras la renegociación del acuerdo con el FMI, a través del cual la Argentina debe 47.000 millones de dólares.

El FMI, que durante estos meses resultó ser uno de los principales aliados de la Argentina para reestructurar la deuda con los privados, emitirá sobre la jornada una opinión respecto del reciente acuerdo alcanzado por el Gobierno con los acreedores, según indicaron a Télam fuentes del organismo multilateral.

Congratulations to President @alferdez, Minister @Martin_M_Guzman and Argentina’s main creditor groups on reaching an agreement in principle on the country’s debt. A very significant step. Look forward to a successful conclusion in the interest of all. pic.twitter.com/XKaiaQEHZD