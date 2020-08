Reunión Remota de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de La Nación, Agencia NA.

El Senado trataba esta tarde en comisión el proyecto de la moratoria impositiva, previsional y aduanera, con la participación de la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el senador oficialista Carlos Caserio se reúne por videoconferencia para analizar el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados el pasado sábado por la madrugada.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, declaró hoy que el nivel de deuda existente hoy con el fisco "es muy relevante" y afirmó que lo que el Gobierno nacional busca con el proyecto de ley de moratoria impositiva es "acompañar el proceso de recuperación" económica y social que deberá afrontar Argentina tras la pandemia.





Al exponer esta tarde ante los senadores de la comisión de Presupuesto y Hacienda, la funcionaria sostuvo que "si no se genera un programa" como el de moratoria que se discute en el Senado, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, "va a ser muy difícil que se pueda acompañar el proceso de recuperación".

Marcó del Pont respondió, además, cuestionamientos de la oposición respecto a incluir en el plan de moratoria a deudores que poseen causas de corrupción y señaló en ese sentido que a través de este programa "sólo se extinguen responsabilidades penales que tienen que ver con cuestiones tributarias, aduanera o previsionales y esto no es novedoso".





En la reunión, que se realiza por videoconferencia, el oficialismo busca firmar el dictamen para que el asunto sea discutido en el recinto la próxima semana.





La titular de AFIP informó que "el monto de la deuda total, en lo que es deuda exigible no regularizada, es de 540.762 millones de pesos", lo que representa "la cuarta parte del total del crédito al sector privado".





"Si no hay actividad económica y no se genera riqueza no se recaudan impuestos", advirtió y sostuvo que se trata de una "situación extraordinaria" por el cual este tipo de iniciativas "será un canal muy importante de oxígeno para que todos los sectores de la producción puedan iniciar este proceso de recuperación".





Marcó del Pont consideró que se logró "un paso muy relevante" en el acuerdo con los acreedores y el Estado argentino para salir de la posición de "hiperendeudamiento" en la que incurrió el país, dijo, durante la gestión de Mauricio Macri.





La funcionaria subrayó que el principal objetivo del Gobierno "es privilegiar el empleo y las actividades productivas", pero también busca "amortiguar el impacto sobre ingresos de la población a través del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)".





El proyecto de ley de ampliación de la moratoria impositiva, aprobado el viernes por la Cámara de Diputados y que permitirá a todos los contribuyentes acceder a un plan de pagos para deudas acumuladas hasta el 31 de julio, comenzó a debatirse hoy en comisión en el Senado.