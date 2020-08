Explosión en El Líbano, REUTERS.

El ministro de Salud de Líbano, Hassan Hamad, informó en la televisión el saldo de muertos y heridos, poco después de que el gobernador de Beirut, Marwan Abboud, comparara la situación de daños y víctimas con Hiroshima, una de las dos ciudades japonesas a las que Estados Unidos atacó con bombas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial.

Noemí Made es argentina y vive a 13 kilómetros del lugar donde se dio el estallido. En Una entrevista televisiva relató lo que se vivió: "Fue una explosión muy grande. Estoy en una loma de frente al lugar donde ocurrió todo y la verdad que fue muy fuerte. Estoy muy asustada".

"Nos generó mucho miedo porque no sabía qué estaba pasando, empecé a llamar a todo el mundo y se cortaban las líneas. Las imágenes son desastrosas. Duele el alma ver tanta gente herida. Viví una guerra en 2006, pero ahora se están viendo cosas peores", comentó.

“La onda expansiva fue alrededor de 10 kilómetros. Los edificios se cayeron, los autos volaron, esto es un caos. Se están llevando heridos a los hospitales pero no hay lugar, los están poniendo en las calles”, agregó.

Aunque aún no hay una explicación oficial para las explosiones, el jefe de Seguridad Interna del Líbano, Abbas Ibrahim, explicó a la prensa, tras visitar la zona devastada, que los estallidos ocurrieron en el área portuaria de Beirut, en una sección que almacena materiales altamente explosivos, aunque no pirotecnia, como se había informado antes, según la agencia oficial de noticias estatal NNA.