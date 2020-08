Nahir Galarza está detenida por matar a Pastorizo.

Comenzó a circular por las redes sociales un video que tiene como protagonista a Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo. Se trata de una denuncia que la joven hizo cuando tenía 16 años. Según consta en los documentos, Nahir afirmó haber sido víctima de una violación en manada e involucró a su exnovio.

En el relato que hizo ante una psicopedagoga, despertó con las manos atadas en un descampado de Entre Ríos. El video de ocho minutos fue compartido en Twitter por Jorge Zonzini, manager de medios y exvocero de la condenada durante la instrucción del juicio oral. El material incluye una grabación en la que Galarza es entrevistada por la Licenciada en Psicopedagogía Valeria Massuh tras haber denunciado el abuso sexual en manada.



La joven aseguró haber perdido el conocimiento en la vía pública después de respirar un "olor nauseabundo" y despertó en un descampado de Entre Ríos. Además, detalló: "Estaba oscuro y no estaba consciente, estaba perdida. Estaba sentada con las manos atadas con una cinta negra de plástico. Tenía sangre en las muñecas y en las piernas. Escuchaba voces de hombres, pero no sé qué decían. Escuché a dos personas, pero no sé cuántos eran".

Nahir Galarza afirmó que ese mismo día les contó a sus padres lo que había sucedido y ellos hicieron la denuncia. Finalmente, pidió: "Espero que se sepa qué pasó". Por su parte, Zonzini recordó que, aunque el video con las declaraciones de Galarza recién salió a la luz este martes, él ya había hecho referencia a la denuncia por violación en debates televisivos en 2018 y 2019.

Documento de denuncia.

Zonzini también subrayó la existencia de un segundo documento que apunta a la participación del exnovio de Galarza en el presunto abuso sexual en manada. Se trata de un escrito en el que el fiscal de la causa, Martin Gil, le pidió al rector de la escuela a la que asistía Pastorizzo informar con urgencia a los "datos personales del alumno de 17 años" como parte de la mencionada investigación.