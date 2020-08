Samsung Galaxy Note 20, tecno, celular.

Samsung Electronics Co Ltd presentó el miércoles su último teléfono inteligente Galaxy Note y su nueva versión de su teléfono plegable, el Z Fold 2, con la esperanza de recuperar terreno frente a sus rivales Huawei y Apple Inc a medida que el mercado de teléfonos inteligentes comienza a recuperarse de su Caída de COVID-19.

Samsung lanzó su modelo premium anterior, el S20, en febrero al comienzo de la pandemia, pero desde entonces ha cedido su clasificación más alta en el mercado de teléfonos inteligentes al Huawei de China, ya que las personas optan por modelos más baratos en tiempos difíciles.

El Z Fold 2 tiene una pantalla de 6.2 pulgadas (15.75 cm) cuando está plegado para proporcionar una experiencia completa de teléfono inteligente incluso cuando está cerrado, anunció Samsung durante un evento transmitido en vivo. Su pantalla desplegada mide 7.6 pulgadas (19.3 cm).

Noticias relacionadas

La nueva iteración es más delgada que la primera Fold, y la bisagra se ha mejorado para que sea más resistente, dijo Samsung.

Samsung no reveló el precio del teléfono, pero dijo que habrá más detalles y pedidos disponibles el 1 de septiembre.

El nuevo Note 20 cuenta con una pantalla más grande de 6.7 pulgadas (17 cm), conectividad 5G, funciones de escritura mejoradas con su lápiz óptico S-Pen y acceso a más de 100 juegos de consola y PC a través de un enlace.