Ivana Nadal.

Ivana Nadal lo hizo una vez más: prendió fuego la red social Instagram, compartiendo parte de su entrenamiento. Da la sensación de que todo lo que publica Ivana Nadal es furor en cuestión de minutos.

Ivana suele compartir a diario tips de ejercicios y consejos a tener en cuenta cuarentena y no perder el ritmo.

Your browser does not support the video element.

En las últimas horas subió un clip donde luce un hermoso conjunto deportivo y se la puede ver realizando actividad física. "Te dejo esta ruti que te prende fuego", escribió en la publicación.

Noticias relacionadas

En el video se la puede ver luciendo un conjunto deportivo violenta que resalta su impecable figura que generó todo tipo de comentarios donde destacaron su belleza y naturalidad.

Ivana recientemente había recibido miles de reproches por sus dichos, motivo por el cual la joven anunció que se irá de Argentina a fines del 2020.

"Sigue sorprendiéndome cuánto nos cuesta entender que somos mucho más de lo que dice el resto. Que somos todo lo que sentimos y vivimos. Tenemos que respetar nuestros ideales y vivir desde el amor. Si es así, jamás vas a estar mal. Que nada ni nadie te haga creer que vivir la vida de un lugar amable con el amor como bandera es un error, vos sos tu propio templo y vos sabés realmente lo que te hace bien”, sostuvo Nadal en sus stories, adjuntando la captura de su conversación con el usuario que le dijo que “no está bueno que salgan a criticarla”.