Un grupo de vecinos del partido de Lanús cortó esta mañana una mano del puente Alsina, que une Valentín Alsina con el barrio de Nueva Pompeya en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por la falta de energía eléctrica en la zona desde hace más de diez días.

Se apostaron cerca de las 7.30 sobre la mano que va hacia la avenida Sáenz, en la Ciudad de Buenos Aires, lo que genera importantes demoras en la zona, sobre la avenida Remedios de Escalada en provincia. Debido al corte, las autoridades policiales recomiendan utilizar el puente Olímpico. "Los vecinos estamos cansados de que esto suceda, hay personas de riesgo en el barrio", afirma Federico un vecino de la zona.

"Llevamos 10 días sin luz por culpa de Edesur", afirma el vecino. Es la tercera vez que se manifiestan reclamando el servicio. El martes y el lunes también protestar para visibilizar el problema que sufre el barrio y a la espera de una solución, que no llega.

El defensor del pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini, le pidió a la empresa Edesur que realice mayores inversiones en el municipio y expresó su preocupación por por la cantidad de cortes de luz que sufre el distrito.

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en tanto, reclaman para que se le quite la concesión a Edesur. Le pide “firmeza” al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y advierte que es la empresa más denunciada por los bonaerenses.