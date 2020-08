Novia al momento de la explosión.

Investigadores buscaban entre los escombros del puerto de Beirut pistas sobre el origen de la explosión que ayer devastó parte de la capital del Líbano y causó unos 100 muertos y miles de heridos, mientras que varias autoridades portuarias fueron puestas bajo arresto domiciliario.

La potente detonación, equivalente a un terremoto de 3,5 grados, dejó calles repletas de vidrios y escombros y decenas de desaparecidos, y amenaza con agravar la mayor crisis económica del país en décadas y su fuerte brote de coronavirus.

En otro de los videos que se dieron a conocer en las última horas, se ve como una novia filmaba un video para su boda en un barrio ubicado cerca del puerto al momento de la explosión.

El video fue captado por Mahmoud Nakib según The Guardian, comienzan con un plano de la novia luciendo su vestido de boda en una calle de la capital libanesa y poco después se escucha un ruido ensordecedor y se ve cómo la onda expansiva de la explosión sacude a la mujer.

Al momento de la explosión la cola de su vestido y el ramo de flores vuelan y el camarógrafo dice "¡Allahu akbar!" (Dios es grande), se puede ver cómo las vidrieras de los negocios alrededor y varias alarmas comienzan a sonar.

Gran parte del centro de la ciudad de más de 1 millón de habitantes quedó sembrada de escombros, vidrios que cayeron desde las fachadas de edificios y numerosos vehículos dañados.

El secretario general de la Cruz Roja Libanesa, George Kettneh, dijo hoy que al menos 100 personas murieron y unas 4.000 resultaron heridas, y que el número de víctimas mortales podría aumentar, informó la agencia de noticias DPA.