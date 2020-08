La línea de tren Sarmiento funcionará sólo hasta las 10 de la mañana de acuerdo al horario habitual y luego suspenderá el servicio debido la falta de personal tras el contagio de coronavirus de 12 trabajadores en el área de Control de Trenes, informó Trenes Argentinos.





La empresa indicó que durante el horario pico el servicio funciona con normalidad (1 tren cada 10 minutos) en tanto que a las 9.15 saldrá el último de Moreno a Once y a las 10.33 el último de Once a Moreno. Para el regreso el Ministerio de Transporte dispuso tres micros para el traslado de personal esencial.

El servicio de la primera mañana fue realizado por personal jerárquico, pero luego debe interrumpirse porque son 12 los infectados en Control de Trenes, área neurálgica de la operación de la línea, informó Trenes Argentinos.





Se indicó que "el perfil del controlador de trenes es muy especializado y de muy difícil reemplazo" y describió que "es comparable al que realizan los controladores aéreos".

Actualmente en la Línea Sarmiento hay 36 trabajadores con Covid-19 y 130 personas aisladas por ser contacto estrecho con aquellos.





Desde que comenzó la pandemia han sido 56 los casos acumulados en esta línea.

Se estima que unas doce mil personas se trasladan entre las 6 y las 10 hacia la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a datos que surgen de las reservas realizadas en la app Reserva tu Tren.





En tanto que las líneas San Martin y Mitre circulan de acuerdo al horario programado.





Como medida de contingencia, el ministerio de Transporte dispuso micros de apoyo en Moreno, Merlo, Morón, Once y Liniers durante toda la jornada.