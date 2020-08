Médio de La Pampa.

Desde el hospital de Macachín, un pueblo de la provincia de La Pampa, piden a sus habitantes que no compartan el mate para detener el aumento de casos de coronavirus.

El director del hospital Heraclio Luna, Maximiliano Bauer, llegó hasta amenazar con retirar los paquetes de yerba de kioscos, almacenes y supermercados. “Un mate por persona”, expresó.

La Pampa estaba en fase 5 hace diez días. Pero el aumento de casos obligó a retroceder y prohibir encuentros sociales.

Bauer expresó: “Por favor, no compartir el mate. No quiero llegar a pedir que saquen los paquetes de yerba de los comercios”.

Tomar mate en grupos favorece el contagio y es una de las medidas de prevención que se manifestaron desde el comienzo como el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado consciente de manos.

Bauer cerró: "Quiero hacer un llamado a todo integrante de la comunidad a la responsabilidad social”.