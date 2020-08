Federico Laconte, música, cantante, exclusivo Diario 26

El músico Federico Laconte lanzó su nuevo EP “La Cuenta Pendiente” por todas las plataformas digitales en medio de la pandemia.





Son muchos los músicos que comienzan a lanzar sus materiales, vídeos y hasta empiezan a planear shows por streaming a pesar del aislamiento obligatorio que cumplen los argentinos.

Spotify, Deezer y YouTube incrementaron sus lanzamientos.



En exclusiva con DIARIO 26, Federico habló de su música en la actualidad:

¿Cómo nació La Cuenta Pendiente, tu nuevo EP? ¿Y la idea de lanzar tu carrera solista?

La Cuenta Pendiente como su nombre lo indica, tiene que ver con algo que me debía hace mucho tiempo, que era publicar algunas canciones que por una cosa u otra no fueron tocadas por mi banda (Cuatro Payasos Muertos) y que tenía dando vueltas. Me daba vueltas la idea de que esas canciones se perderían y que necesitaba sacarlas afuera, tocarlas, presentarlas. Surgió una invitación para tocar solo con mi guitarra de telonero de una banda amiga (De Mar y Luces) y decidí que era el momento de que las escuchen. Y me gustó la experiencia, asi que empecé a tocar en varios ámbitos, solo o en trío (violín y percusión) y se fueron puliendo las versiones. Me entusiasmó el desafío nuevo de cambiar mi pulso rockero por algo mas acústico. Y así nació, como un camino paralelo pero necesario.





¿Dudaste en lanzar el material nuevo en medio de la pandemia? ¿Cuál es tu mirada referida a la música en este contexto tan particular?



En un primer momento solo dudé porque no iba a poder presentarlo en vivo. Pero luego surgió la necesidad de sacarlo, siento que el ciclo se completa cuando hay otro que recibe y escucha lo que uno compuso. En este contexto hubo más lanzamientos que nunca en las plataformas. Yo creo que primero por el hecho de no poder tocar en vivo los músicos tuvieron más tiempo para desarrollar canciones y grabarlas y además que el público siempre está ávido por recibir tanto música como arte en general. Y eso no lo limita una pandemia, al contrario, es una descarga y un placer escuchar música y en esta situación se potencia el hacerlo.





¿A qué refiere el corte difusión Sombras? ¿Cómo fue el proceso de grabación?



El músico es un ser social, no es el ermitaño que vive en la montaña y compone para sí mismo. Y como tal vive y su arte es atravesado por las cuestiones del día a día que lo afectan como al resto de la sociedad. Sombras se refiere a los poderes que siempre están para sacar provecho, y en su beneficio no les importa el ser humano ni los daños colaterales que sus movidas implican. El poder real, el económico está siempre ahí, acechando para arruinarnos la existencia. De eso habla Sombras, un poco desde el lado de la bronca.

Me junté con Juan Saraco (Duratierra, Triangula) con quien produjimos artísticamente el EP. Nos juntamos varias veces en mi casa para laburar los temas y de hecho algunas tomas grabadas ahí quedaron en la mezcla final. Luego grabamos en 4 días en Eleven Palace Studio, un estudio divino con Fede Nicolao en las perillas. Participaron Martín Beckerman en Percusión, Paula Marinello en voces y Matías Zapata en acordeón, y Micaela Vita en coucheo y grabación de voces. Es un EP potente y con arreglos hermosos.





¿Cómo pensás que continuará el 2020 en cuanto al desarrollo del campo de la música en general? Y en específico, ¿cómo planeas tu proyecto para lo que resta del 2020?

Lamentablemente por un lado fue muy productivo para la música grabada, por otro al no haber recitales los músicos han visto reducidas sus posibilidades económicas. En este sentido y en el arte en general, la pandemia golpea duro, y más allá de algunos paliativos insuficientes y la posibilidad de hacer streaming pagos, mucha gente de la industria de la música la está pasando mal. Técnicos, asistentes, iluminadores, escenógrafos. Yo pienso que la salida de esta situación va a demorar, espero que sea pronto, más que nada por los que están pasándola mal. Supongo que seguirán desarrollándose más streaming con mejor calidad de audio e imagen, pero no se compara con el calor de un recital in situ.

En cuanto a mi proyecto, veremos si en algún momento se dan las condiciones para hacer una presentación del EP, pero si no habrá algunos streaming por mis redes. Ya de por si, hice un par de videos y tal vez haga un par mas, dependiendo del tiempo y los materiales que tengo al alcance en cuarentena. Por lo pronto ya estoy demeando algunas canciones nuevas, ¡así que la rueda no se detiene!