Fernán Quirós. NA.

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, habló este miércoles para negar la acusación del presidente Alberto Fernández, quien previamente había manifestado en una videoconferencia que "los adultos mayores no tienen lugar donde atenderse en la Ciudad" en el marco de la pandemia de coronavirus.

"En la Ciudad garantizamos la atención y priorizamos a las personas que tienen cobertura solo pública", aseguró al respecto Fernán Quirós en respuesta al primer mandatario.

Hoy, el presidente Alberto Fernández destacó muy claramente diferencias con el gobierno conducido por Horacio Rodríguez Larreta en lo que hace a la gestión por la pandemia del coronavirus.

"El mundo padece una pandemia que arrastra vidas. Los adultos mayores hoy se enferman con Covid en la Ciudad y vienen a atenderse en la Provincia porque en la Ciudad no tienen lugar donde atenderse. Sepan que ellos son merecedores de toda nuestra atención", aseguró públicamente el Presidente.

Luego de las palabras presidenciales, Quirós habló en radio Mitre. "Es verdad es el PAMI hizo acuerdos con clínicas del conurbano, y atiende gente en el conurbano, y es parte de la autonomía del PAMI hacerlo", afirmó el ministro de Horacio Rodríguez Larreta.

Con este marco, negó así mismo que los hospitales de la ciudad estén saturados. "Publicamos todos los días la ocupación de camas, tenemos 53% de camas ocupadas para atención general de Covid; 62% de camas de terapia intensiva ocupada y 54% de hoteles para pacientes leves", sostuvo. Y dijo también: "En la Ciudad le garantizamos la atención a las personas y priorizamos a aquellas que tienen cobertura solo pública, pero desde ya que el hospital es libre y gratuito para todos".

"Entonces, ¿no es cierto que no haya lugar en la ciudad para atender a los adultos mayores?", le preguntaron en la entrevista a Quirós. "Desde ya que no", respondió, y finalizó: "Estamos dispuestos a colaborar con ellos si tienen problemas con los contratos de los privados. Estamos dispuestos a colaborar en lo que necesiten".