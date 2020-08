Fernanda Guadalupe Parta Arias, mujer argentina en situación de calle en Bolivia.

Una dramática historia tiene de protagonista a una joven argentina embarazada y a su pequeño hijo en Bolivia, todo comenzó a fines de 2019 cuando Fernanda Guadalupe Parta Arias (20) decidió dejar la provincia de San Juan, donde vivía junto a su mamá y su hijo Isaías Nahuel Parta (4), para irse a probar suerte al país vecino con su pareja Alfredo Chispe, con quien salía desde hace tres años.

Su hermana Carina recuerda: “No me gustaba esa relación: era tóxica”. Días después perdió contacto con ella y solo supo de Fernanda hace unos días cuando se enteró que ella, con retraso madurativo, se encuentra embarazada de seis meses y durmiendo en la calle.

Fernanda recordó que dejó de tener contacto con quien era su pareja cuando le contó que estaba embarazada: “Al día siguiente me dijo que se iba a trabajar y no volvió nunca más”.

Noticias relacionadas

Al ser abandonada por su ex decidió regresar a San Juan pero la sorprendió la pandemia: “Cuando estaba averiguando los precios de los pasajes a San Juan, me pilló la cuarentena y no pude salir de acá”.

“Me quedé sin trabajo. Sobreviví con los ahorros que tenía. Dormía en un hotel, pero en junio me quedé sin dinero y sin lugar donde vivir”, comentó la mujer quien se encuentra en situación de calle con su hijo.

“Me querían cobrar 250 bolivianos la consulta (N. de la R.: 2500 pesos, aproximadamente) y, 250 bolivianos más, por la ecografía. ¿De dónde voy a sacar ese dinero si apenas tengo para comer?”, expresó sobre porque nunca se hizo un chequeo médico.

Respecto a si recibió ayuda del Consulado de la República Argentina en Cochabamba, reveló: “Fui varias veces. La última fue el miércoles 29 de julio. Me dijeron que no me volviera a presentar porque no estaban entregando ayuda a nadie. Es más, la chica que me atendió me dio de su bolsillo 50 bolivianos”.

En las últimas horas se supo que vecinos de la zona se ofrecieron a darle un techo mientras espera que su situación se resuelva y pueda regresar a Argentina.