Kreplak: "Estamos en un momento en el que en el AMBA hay muy poca disponibilidad de camas"

"No cambia la perspectiva. hace mucho tiempo que venimos logrando que la velocidad de ascenso de los casos no sea lo vertiginosa que fue en otros países, con grandes picos; pero no logramos que deje de subir", sostuvo el viceministro de Salud de la Provincia.