El periodista de Canal 26, Gustavo Carabajal, relató en diálogo con Federico Bisutti en "De 10 a 12" su dura experiencia tras superar el coronavirus y la pérdida de su padre por motivo de dicha enfermedad.

"Quiero agradecer todos los saludos, los que apoyaron con sus mensajes y a todos mis compañeros de Canal 26", comenzó.

Sobre su experiencia, relató: "Estuve 16 días internados, 5 en terapia intensiva. Fueron días complicados, quiero remarcarlo porque hay gente que cree que esta enfermedad no es grave y hay que tomar mucha conciencia porque esta enfermedad es real".

"El desarrollo de la enfermedad no es fácil porque uno está solo. Ahora estoy bien, estuve muy débil y hasta me costaba dar pasos cuando salí de la clínica, estoy muy emocionado porque fueron muchos días", reveló.

"La enfermedad está y se hace complicado llevarla. Me atendieron bien y por fortuna mis hermanos y yo estamos cuidando, pero tuve que soportar el dolor de la muerte de viejo al que no pude despedir", cerró.