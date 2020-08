Captura video.

Lo que debía ser uno de los días más importantes en la vida de una pareja, como es un casamiento, terminó en una pesadilla. Una mujer frenó la ceremonia afirmando que estaba esperando un hijo del novio y como resultado todo terminó en gritos y empujones.

El video fue dado a conocer por una de las invitadas de la boda que tuvo lugar en Detroit, Estados Unidos.

El video fue subido a TikTok donde se volvió viral. Allí se puede ver como la pareja está en el altar y al momento en que el cura está hablando, aparece una mujer que grita: “¡Anthony! ¿Pretendes no conocerme? ¿No tomaste tu medicación hoy?”.

“¡Anthony, sé que me escuchas! Estás actuando como si no me conocieras, ¡tengo a tu bebé aquí!”, agregó la invitada sorpresa. Una de las damas de honor que estaba junto a los novios le tira un ramo de flores y comienza a caminar por el pasillo central para enfrentarla, y en ese momento el video termina.

El video tuvo más de 10 millones de veces y recibió más de 1,8 millones de “me gusta” y de 44.000 comentarios.

Lo increíble es que la boda siguió y los novios se casaron. ¿La mujer realmente estaba embarazada de Anthony?