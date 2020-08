Imágenes del accidente.

Un avión de Air India con cerca de 200 personas a bordo se ha salido de la pista y se ha partido en dos tras aterrizar en el aeropuerto de Calicut, en el estado de Kerala, en India, según informaciones de medios indios.

Por el momento no está claro si hay fallecidos, aunque se teme que haya al menos dos muertos y 35 heridos, según la agencia Reuters. Imágenes que se han difundido en las redes sociales muestran el fuselaje paratido en dos

El aparato, procedente de Dubai, se salió de la pista en el aeropuerto de Calicut tras aterrizar, en torno a las 19.00, hora local (15.30 en la España peninsular), mientras caía una intensa lluvia sobre la zona, que se encuentra en plena temporada de monzones, con inundaciones y corrimientos de tierra. Las operaciones de rescate están en marcha, con servicios de emergencia sobre el terreno. Se está traslando pasajeros al hospital, según el ministro de Aviación Civil, informa «Times of India».

Según la Dirección General de Aviación Civil, el avión calló en un valle y se rompió en dos tras derrapar al final de la pista de aterrizaje.

El avión es un Boeing 737-800, uno de los modelos anteriores al 737 MAX que ha sufrido diversos accidentes en los últimos dos años.

La compañía que opera el avión, ha emitido un comunicado que señala: «El vuelo IX 1344 de Air India Express t IX 1344, operado por un avión B737 de Dubai a Calicut se salió de pista en Kozhikode a las 19.41 h de esta noche. No se ha informado de fuego en el momento del aterrizaje. Hay 174 pasajeros, 10 niños, 2 pilotos y 5 tripulantes de cabina a bordo del aparato. Según los informes iniciales de las operaciones de rescate están abiertas y que los pasajeros están siendo trasladados al hospital para recibir atención médica. Actualizaremos la información en breve».