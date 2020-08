Nicole Neumann, Edith Hermida, Pampita.

Hace unos días se confirmó que Nicole Neumann es positiva de coronavirus y sorpresivamente Pampita salió a bancar a la modelo. Quién opinó de esto fue la conductora de "El Diario del Sábado" por Canal 26, Edith Hermida en el programa Confrontados.

"¿Pero mandarla a la persona al cuarto es frialdad o proteger a tus hijas que capaz no están contagiadas todavía? No sabemos si la persona salía, quién contagió a quien. Eso no lo sabemos", había manifestado Pampita en su momento sobre la defensa a Nicole.

"Pampita no la tolera a Nicole, es brava. Pero tiene esa cara angelical que todo le queda, pero en algún momento ella también fue víctima y en ese sentido trata de ayudarla", comenzó.

Respecto al motivo de porqué atacaron a Nicole tras conocerse que tiene coronavirus: "Es verdad, nadie la quiere. No es una chica empática".

"Para mí las une el espanto también, hace alianza con Nicole por los ex aunque Pampita supo sortear mejor el tema de la actual con la "China" Suárez", cerró.