Un impactante hecho delictivo tuvo lugar el último jueves en San Vicente cuando un ladrón estuvo persiguiendo por la calle e incluso se le metió a un comercio a un camionero. El delincuente en toda la secuencia se lo ve amenazando con un arma y llegó a disparar contra el piso.



El hecho se dio a plena luz del día y sin presencia alguna de la policía en en la calle Quilmes Nº 76. Todo quedó registrada por dos cámaras del local comercial donde el camionero intentó refugiarse.

Primero el ladrón se metió por la puerta del acompañante al vehículo y el repartidor intentó huir corriendo por la calle.

Minutos después se refugia en un local y cerró, el delincuente le pateó la puerta hasta romperla; luego disparó al piso, volvió al camión y se robó el celular del hombre.

El hecho fue denunciado por Cecilia Melo -esposa de Daniel- en la Comisaría 1ra, a cuatro cuadras del comercio. El motochorro, de unos 33 años, se encuentra prófugo al igual que un cómplice.