Banderazo en Perú.

El Gobierno peruano decidió suspender la séptima jornada del Torneo Apertura de Liga 1 tras un banderazo que realizaron hinchas de Universitario en las afueras del estadio Nacional, ya que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) explicó que se infringieron varios de los protocolos establecidos para salvaguardar la salud de la población.



En el aniversario número 96 de la fundación del club, los simpatizantes de la U coparon las afueras del mencionado estadio con banderas y bengalas sin respetar los normas de prevención en plena crisis por el coronavirus.



En el escrito el IPD señaló que la entidad "decidió suspender el resto de la séptima jornada del Torneo Apertura tras los hechos ocurridos con decenas de fanáticos de Universitario que llegaron hasta las inmediaciones del Estadio Nacional, a pesar de que estaba prohibido desde un inicio".



"Hace 3 meses se ha venido trabajando con las entidades competentes del deporte, y el Ministerio de Salud, para cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad en el reinicio de la Liga 1, y para el cumplimiento de los mismos en el partido entre Universitario de Deportes y La Academia Deportiva Cantolao", añadió.

Asimismo el IPD manifestó: "Al no haberse cumplido, por parte de la población apostada en las afueras del Estadio Nacional, con los protocolos de distanciamiento, uso de mascarilla, entre otros, y al haber ocasionado situaciones de riesgo en temas de salud y seguridad, el Instituto Peruano del Deporte suspende los partidos restantes de la fecha 7 del campeonato: sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto".

"Los incidentes producidos por supuestos hinchas del fútbol, nos obligan a reevaluar la implementación de las medidas de seguridad adoptadas para el reinicio del campeonato. El IPD rechaza y deplora los hechos suscitados hoy, más aun estando en un estado de emergencia nacional y continuaremos trabajando cumpliendo nuestro principal objetivo de resguardar la salud de las personas", culminó el escrito.



La Federación Peruana de Fútbol emitió también un comunicado en el cual lamentó "la decisión de las autoridades gubernamentales" de suspender la jornada "tras los desórdenes públicos que se generaron en las zonas aledañas al Estadio Nacional".



"Conforme a lo indicado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), en su comunicado mediante el cual dispone la suspensión de la fecha, la FPF ha venido trabajando arduamente los últimos 3 meses para que el "Protocolo vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol" se ejecute en cumplimiento de las normas de bioseguridad dispuestas por las autoridades competentes", expresó.



En tanto continuó: "En este sentido, nuestra institución rechaza todo tipo de acciones que atentan contra las disposiciones de seguridad que se dan en el país en el marco del Estado de Emergencia por la pandemia COVID-19".



"La FPF extiende un mensaje de aliento a todos los clubes de fútbol profesional, futbolistas y familias que, en gran número, dependen de la industria del fútbol, y hace un llamado a conservar la fe de que la Liga 1 volverá para darle a la población mensajes positivos, de esfuerzo y sacrificio que emanan de la naturaleza del deporte", aseveró.



Finalmente indicó: "La FPF, en coordinación con las autoridades competentes, aplicará las medidas correctivas necesarias en materia de seguridad, para evitar nuevos perjuicios al país que desea una Liga de Fútbol Profesional segura y ordenada"