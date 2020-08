Gustavo Carabajal en diálogo con Edith.

El periodista de Canal 26, Gustavo Carabajal, brindó más detalles en diálogo con Edith Hermida en "El Diario de Sábado" sobre su dura experiencia tras superar el coronavirus y la pérdida de su padre por motivo de dicha enfermedad.

"Fue difícil también por lo que pasó con mi familia. Mis hermanos y mi papá estuvieron internados también por el virus, dispersos en diferentes clínicas y aislados", comenzó.

"La única posibilidad de saber algo de mi papá era por los partes que me daban las clínicas, había días donde no sabía nada y era verdaderamente desesperante porque él ya tenía otras patologías que lo hacían sufrir. Él no usaba celular y no había forma de saber, se me hacía carne el dolor que él sufría y la culpa de no poder ir y no estar con él", manifestó.

Sobre la evolución de su cuadro, reveló: "La estaba pasando mal, el 9 de julio ingresé a terapia intensiva porque no estaba respirando bien a pesar de que aplicaron el tratamiento de plasma. Pasé cinco días en terapia donde me dieron más oxígeno y quizá también fue por el miedo que reacioné bien y no fue necesario entubarme".

"Los médicos me contuvieron en todos estos días donde la pasé mal y sobretodo cuando la enfermedad se ensañó conmigo por mi estado al sufrir presión alta y además sin saber sobre mi papá y hermanos", dijo.

Respecto a su experiencia con el plasma, expresó: "El plasma lo tomé con mucho optimismo pero puedo decirte que en esos dos días que me lo aplicaron no la pasé bien. Pero igualmente hay que donar porque a otras personas si les hará bien, yo donaré plasma cuando esté más recuperado".

"Cada organismo es distinto y quizá por eso el plasma no funcionó en mi. Ahora mis hermanos están dados de alta y están mejor que yo porque son más jóvenes", comentó.

"Esto no es broma, hay un sector de la sociedad que sigue creyendo que esto es mentira y esto es real. Destruye familias y es muy difícil. Quiero agradecer de nuevo a todos los del canal porque me llegó la buena vibra. Sobretodo en ese 9 de julio donde con su buena onda finalmente no tuvieron que entubarme", cerró.