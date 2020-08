Barcelona ante el Nápoli. Reuters.

Barcelona busca hoy clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones recibiendo al Nápoli, tras haber igualado 1 a 1 en el partido de ida jugado en el sur de Italia.

Los locales golpearon rápido y con gol de Clement Lenglet, se imponía por 1-0 desde los 10 minutos de la primera etapa, hasta que llegó el turno de Lionel Messi para poner el 2-0 a los 23 minutos.

El astro argentino había marcado otro tanto a los 30 minutos, pero fue anulado por supuesta mano en la jugada previa.

Noticias relacionadas

Sobre el final del primer tiempo, el uruguayo Luis Suárez liquida el duelo con un 3-0 formidable.

Por su lado, Lorenzo Insigne, descontó parta el 3-1.

El encuentro se lleva a cabo en el Camp Nou y el elenco que resulte ganador de la serie se medirá en la próxima instancia con el Bayern Múnich o el Chelsea que juegan también este sábado y a la misma hora.

Your browser does not support the video element.

El 1-0 del Barcelona. Video: Twitter.

Your browser does not support the video element.

Golazo de Messi para el 2-0. Video: Twitter.

BayernMúnich tiene casi asegurado el pase a la próxima instancia de la Liga de Campeones tras vencer como visitante al Chelsea por 3 a 0, pero intentará aumentar la ventaja cuando reciba al conjunto inglés.

Los cuartos de final se llevarán a cabo en la ciudad de Lisboa, Portugal, y el primer encuentro se disputará el próximo miércoles 12 de agosto entre el Atalanta y el PSG mientras que el jueves 13 se jugará el partido entre Leipzig y el Atlético de Madrid.

Además el viernes 14 agosto el Nápoli o el Barcelona se enfrentará al Chelsea o al Bayern Múnich, mientras que el sábado 15 el Manchester City se medirá ante el Lyon.

Los equipos clasificados deberán someterse a pruebas PCR antes de viajar a Lisboa para asegurarse de que no hay ningún positivo por coronavirus en la delegación mientras que volverán a ser testeados una vez que ya estén en la ciudad portuguesa, antes de cada partido.

En tanto, todo el personal necesario para el desarrollo de las concentraciones, chóferes, recepcionistas de hoteles, camareros y otros miembros del staff serán los mismos durante los 17 días que dure la competición, hasta la final del 23 de agosto y todos se someterán a pruebas diarias para garantizar que no hay casos positivos.