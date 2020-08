Espacios y reuniones en edificios.

Al inicio de la cuarentena por coronavirus, la Ciudad de Buenos Aires hizo un protocolo común para todos los administradores de consorcios de edificios y recomendaba la inhabilitación del uso de espacios comunes; entre ellos salones, parrillas, gimnasios, piletas y jardines.

Luego de pasados 140 días de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el reclamo de los vecinos para usar nuevamente esas amenities es cada vez más marcado y la Ciudad atendió el reclamo.

Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, manifestó que el gobierno porteño trabaja en la elaboración de un nuevo protocolo para habilitar el uso de parrillas y jardines, pero no de SUM (Salón de Usos Múltiples) y gimnasios.

“Escribimos un protocolo que está en revisión por el Ministerio de Salud que tiene que aprobar el contenido técnico y la conveniencia en función de la evolución de la pandemia en la Ciudad”, sostuvo Carrillo.

Uno de los puntos más importantes para seguir adelante está relacionado con la evolución de la curva de contagios en el distrito encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. De cifra dependerá si el semáforo para destrabar esas restricciones se pone en verde o sigue rojo.

“Esta semana seguramente, en función de cómo avancen los casos, definiremos si mantenemos la recomendación actual". En ese sentido, Carrillo resaltó que “se evalúa solo el uso de la parrilla y no del SUM". Otro dato: la propuesta plantea "que se cocine en la parrilla y se coma en las unidades funcionales”.

“No es lo mismo un SUM con 4 sillas a uno equipado con vajilla y mayor capacidad”, dijo Carrillo. Por eso los turnos.

¿Qué sucede con los gimnasios?

El pedido común entre los vecinos de edificios tiene que ver con el uso de gimnasios, al no estar habilitados los de la Ciudad, piden poder utilizar los que están dentro del lugar donde viven.

“Está en evaluación la habilitación de los gimnasios de los edificios, es el más solicitado", reconoció Carrillo aunque sabe que implicaría riesgos de contagio. "Es con el que más cuidado tenemos que tener porque hay mucho material de contacto”, marcó.

“Creemos que puede funcionar un sistema de turnos por unidad funcional, con una desinfección previa y posterior, pero hay mucha manipulación común de los materiales”, expresó el funcionario porteño. Asado sí, pero para el ejercicio indoor aún hay que esperar.

Sobre el uso de parques y jardines dentro de los complejos de edificios grandes, se evalúa habilitarlos pidiendo distancia social razonable entre los grupos familiares o a través de un sistema de turnos.

“Hay vecinos que pueden decir con mucha razón que viven en una torre que tiene un parque de 3 mil metros y no puedo usarlo y tienen que ir a la plaza del barrio donde se cruza con más personas que si está dentro del complejo”, sostuvo Carrillo.

Lo más importante de estas probables nuevas habilitaciones es que no va a permitirse el ingreso de personas ajenas al edificio: "No se puede invitar personas de afuera y no estaría habilitado tampoco para personas de riesgo que vivan allí”, dijo el secretario.