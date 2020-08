Hassan Diab, Primer ministro libanés renunciante. Rueters.

El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, renunció este lunes tras enviar un mensaje a la nación, luego de acusar a la "elite del país" de haber obstaculizado su Gobierno para "tapar sus errores" y su responsabilidad por las dos masivas explosiones que devastaron Beirut y mataron a más de 200 personas hace casi una semana.

Luego de una ola de renuncias de ministros, embajadores y diputados, el premier Diab puso fin a los rumores y anunció la renuncia de todo su Gobierno, a solo ocho meses después de asumir el poder para poner fin a las multitudinarias protestas que pedían un cambio político estructural en el país.

"La élite ha estado por décadas (en el poder) y su olor está en todos lados. Sus políticas dejaron al país al borde del abismo. Deben avergonzarse. No nos paran de atacar para protegerse a sí mismos y tapar sus errores. Tenemos que volver a estar con la gente, pelear con ellos contra la corrupción, debemos ser parte de la gente", manifestó Diab, antes de anunciar su renuncia, dada a conocer por la cadena Al Jazeera.

Noticias relacionadas

"Todos los miembros de este Gobierno hicieron su mayor esfuerzo, no tenemos un interés personal, solo queremos mejorar a nuestro país", afirmó el premier en un mensaje en el que siempre se diferenció de "la élite" y los "Gobiernos anteriores" cuyas políticas "destruyeron al país".

Diab asumió el poder un Gobierno denominado "independiente", pero designado por el mismo congreso que había apoyado a su antecesor, Saad Hariri, el expremier que se vio obligado a renunciar el año pasado tras multitudinarias protestas contra su gestión, en particular, y el sistema político dividido por comunidades religiosas, en general.

El 4 de agosto, dos explosiones de gran magnitud devastaron el puerto de Beirut y muchos distritos de la capital, dejando al menos 220 muertos y 7.000 heridos, según las últimas estimaciones, aún provisionales.

La versión oficial indica que el estallido fue provocado por un incendio en un stock de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenado en el puerto desde 2014, sin medidas de seguridad.

Your browser does not support the video element.

Tremenda explosión en Beirut.

Entre las criticas por la responsabilidad de las autoridades, el presidente de la República, Michel Aoun, por su parte mencionó la hipótesis de una bomba o un misil y rechazó los pedidos de una investigación internacional, diciendo que "diluiría la verdad".

El hecho despertó la ira de la población, y dos manifestaciones, el sábado y el domingo, fueron reprimidas con violencia por la policía, acciones que dejaron cientos de heridos entre los manifestantes y las fuerzas antimotines.

Este lunes temprano, el ministro de Finanzas Ghazi Wazni y su colega de justicia Marie-Claude Najm, presentaron sus renuncias.

Ayer, el ministro de Información, Manal Abdel Samad, y el de Medio Ambiente y Desarrollo Administrativo, Damien Kattar, habían dimitido también.