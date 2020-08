Islas de Socotra. Foto: Getty Images.

Dice una frase muy difundida que "hay que ver para creer". Sin embargo, muchas veces, eso es casi imposible de lograr, y si como muestra basta un botón, este es el caso de una serie de islas enclavadas en un lugar paradisíaco, que no no muchos creen sea real. Pero lo es.

Se trat del archipiélago de Socotra, tal vez uno de los sitios más excepcionales de la Tierra.

Ubicado en el Océano Índico, cercano al estrecho de Ormuz y enclavado a unos 350km de Yemen, el estado al que pertenecen estas islas, su ecosistema único está integrado por centenares de especies de flora y fauna que no existen en ningún otro lugar del mundo, como el "árbol de sangre de dragón", uno de sus símbolos.

Las imágenes parecen ser cuadros surrealistas, pero son algo tan real como quien quiera creerlo.

Son algo tan único y bello que desde el año 2008, el archipiélago de Socotra es parte de los sitios conocidos como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

El paraíso en la Tierra. Foto: Getty Images.

Y no es para menos.

Pero su ubicación estratégica en las rutas mundiales del petróleo y los intereses de los países de la región como EAU, Arabia Saudita o Irán, podrían acabar con la tranquilidad de este territorio y con su cultura milenaria.

Paisajes que parecen cuadros. Foto: Getty Images.

Un lugar increíble. Foto: Getty Images.

En este video, descubrimos los secretos de estas islas únicas, un sitio que parece venido de otro planeta.

