Joe Biden junto a Kamala Harris. Reuters.

El candidato del Partido Demócrata a la presidencia en los Estados Unidos, Joe Biden ha elegido este martes a la senadora Kamala Harris para que sea su compañera de fórmula con la idea de disputar la reelección de Donald Trump, algo que sucederá el próximo 3 de noviembre.

"Tengo el gran honor de anunciar que he seleccionado a Kamala Harris, una luchadora por los humildes y una de las mejoras funcionarias públicas del país, como mi compañera de candidatura", escribió Joe Biden en su cuenta personal de Twitter.

El rival de Trump en la carrera hacia la Casa Blanca agregó además que "cuando Kamala era Fiscal General, observé cómo enfrentaba a los grandes bancos, levantaba a los trabajadores y protegía a las mujeres y niños".

Y finalizó: "Estuve entonces orgulloso de ella, y estoy ahora orgulloso de tenerla como mi socia en esta campaña".

Joe Biden, quien fuera vicepresidente en los Gobiernos de Barack Obama (2009-2017), había anunciado su intención de optar por una mujer como compañera de candidatura y así lo concretó este martes.

Harris se impuso a otras varias aspirantes al cargo de vicepresidenta , entre ellas la exasesora de Seguridad Nacional Susan Rice, o la también senadora Elizabeth Warren, que se encontraban entre los nombres barajados por el candidato opositor.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.