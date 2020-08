Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, en Canal 26.

En el marco de la lucha contra la pandemia por coronavirus que afecta al mundo y la Argentina, la acción de los intendentes municipales del Conurbano bonaerense es fundamental para dar contención a los vecinos.

Justamente uno de los casos más representativos de esa pelea contra el covid-19 y ponerse al servicio de la gente, es el de Gustavo Menéndez, intendente del partido de Merlo.

Este martes, Menéndez estuvo en CANAL 26 para una ENTREVISTA EXCLUSIVA, en la cual tocó todos los temas de interés para su municipio. Habló con Sebastián Dumont y Sol Pérez.

Noticias relacionadas

En este complejo escenario, dijo Menéndez que "es indudable que si uno se afecta por una mala decisión, va a afectar al otro", comenzó para referirse a su gestión en los tiempos que corren.

Respecto del manejo del confinamiento y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, dijo: "Cuando el bien tutelado con más energía en la Argentina es la vida y la salud, me parece que lo hecho en esta cuarentena estuvo muy bien, porque en la experiencia en otros países vemos que los que le dieron más importancia a la economía, la economía se ha caído igual, como el caso de Estados Unidos y Brasil, y tienen un desastre sanitario".

Your browser does not support the video element.

Intendente de Merlo en Canal 26.

En este sentido resaltó que "la pandemia generó que haya un gran trabajo en equipo" y sostuvo que "la prudencia con la que se ha manejado el presidente, también el gobernador (Kicillof) y hasta ahora también el trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que es el mejor camino".

Consultado sobre la experiencia de haber estado infectado de coronavirus, sostuvo: "No es una gripecita. El mensaje es que aquella persona que pueda cumplir la cuarentena y pueda quedarse en su casa lo haga". Y agregó: "A aquellos que no les quede otro camino que el de salir a trabajar, lo haga en extremo cuidando las medidas de bioseguridad".

Your browser does not support the video element.

Menéndez habló sobre la pandemia en su municipio. Canal 26.

Para dar una idea del peligro del covid-19, Menéndez dijo en CANAL 26: "Tuve coronavirus y nunca supe cómo me contagié".

Your browser does not support the video element.

Entrevista al intendente de Merlo en Canal 26.

También habló sobre sus grandes preocupaciones. "Me preocupa la cuestión sanitaria de la pandemia, que tenemos que estar muy encima; y la cuestión del daño colatreral que le hace la pandemia -no la cuarentena- a la caída de la actividad económica".

Your browser does not support the video element.

Gustavo Menéndez, sobre las medidas de la cuarentena en Argentina. Canal 26.