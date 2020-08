Rodríguez Larreta y Kicillof, NA.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunirán hoy para analizar la situación epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra la mayor cantidad de casos de coronavirus, y definir los alcances de la próxima etapa de la cuarentena, que comenzará el próximo lunes.





El encuentro está previsto para las 16.45 en la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, confirmaron fuentes del Ejecutivo de la Ciudad y de la administración provincial.





Rodríguez Larreta y Kicillof harán "un análisis de la situación epidemiológica en el AMBA, la cantidad de casos y la ocupación de camas, antes definir la próxima etapa de la cuarentena", dijeron los portavoces.





La reunión entre ambos se producirá dos días después del encuentro que Rodríguez Larreta mantuvo con el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos, donde el mandatario porteño propuso la flexibilización de algunas actividades en la Ciudad como los deportes individuales y la apertura de comercios en zonas que habían quedado relegadas durante las últimas aperturas.





Por su parte, Kicillof concurrirá al encuentro con el jefe de Gobierno porteño con la postura de que en la próxima etapa de la cuarentena “siga todo igual como hasta ahora, sin avances ni retrocesos”, señalaron desde el entorno del mandatario bonaerense.





La reunión de hoy entre Kicillof y Rodríguez Larreta se producirá luego de una jornada que marcó un récord en el registro de muertes y nuevos casos de coronavirus en el país, con 241 fallecimientos y 7.043 diagnósticos positivos

Noticias relacionadas





Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó esta mañana que "nadie está en condiciones de aguantar un aumento de casos" de coronavirus y manifestó que el hecho de que se registren 250 fallecimientos por día debe hacer "reflexionar" a la sociedad.





En tanto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo esta mañana que el número de casos de coronavirus "está relativamente estable" en la Ciudad, con un promedio alto de entre 1.100 y 1.200 notificaciones diarias de nuevos diagnósticos positivos, lo que representa "una meseta alta".





Según informaron fuentes del Gobierno porteño, la propuesta de Larreta para flexibilizar deportes individuales contempla tanto a federados como a amateurs, e incluye a instituciones y sedes deportivas "sin áreas comunes", como pueden ser los vestuarios.





Así, entre las disciplinas a poner en marcha que propuso la Ciudad se encuentran el golf, tenis y remo, entre otras, dijeron los portavoces.



Desde el Gobierno porteño señalaron que "no va a haber muchos cambios en la próxima etapa" y apuntaron que, como la Ciudad comienza a "atravesar el famoso pico de casos, más allá de los deportes individuales y la apertura de comercios en las zonas de los barrios de Once, Retiro, Flores y Constitución, que quedaron postergados en la fase anterior, no habrá grandes modificaciones".





La administración porteña busca activar la segunda de las seis etapas que componen el plan de reapertura de actividades, que estaba previsto para comenzar el lunes 3 pero fue postergado debido al incremento de casos.





El 31 de julio pasado, junto al jefe de Gobierno de la Ciudad y Kicillof, el Presidente anunció desde Olivos la continuidad de la cuarentena en Fase 3, hasta el próximo domingo, en el AMBA.



marcó un récord en el registro de muertes y nuevos casos de coronavirus en el país, con 241 fallecimientos y 7.043 diagnósticos positivos.