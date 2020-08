Toro enfurecido, imagen ilustrativa.



Un toro suelto atacó a un niño en una calle del distrito de Rewari (estado de Haryana, India) fue captado por una cámara de seguridad de un comercio de la zona.

La furia del animal suelto se pudo registrar gracias a las cámaras de seguridad y en las imágenes se aprecia cómo el hermano mayor de un pequeño intentó defenderlo a patadas hasta que varios transeúntes acudieron en su ayuda arrojando ladrillos contra el animal.

Los niños fueron hospitalizados luego del ataque y afortunadamente, solo sufrieron heridas leves.

Aquí el momento del ataque.

