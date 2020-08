Donald Trump y Benjamin Netanyahu, REUTERS.

Emiratos Árabes Unidos, una de las monarquías del Golfo Pérsico, reconocerá al Estado de Israel en un acuerdo mediado por el Gobierno de Donald Trump y anunciado por Estados Unidos como "un acuerdo de paz entre dos amigos" de Washington.





"¡Enorme logro hoy! Un histórico acuerdo de paz entre dos grande amigos: Israel y Emiratos Árabe Unidos", celebró Trump en Twitter antes de que la Casa Blanca publicara un comunicado conjunto de los tres Gobiernos.



Desde Israel, el primer ministro israelí también destacó el acuerdo y aseguró que se trata de "un día histórico", según escribió en la misma red social.

Desde su fundación en 1948, el Estado de Israel solo fue reconocido por dos países árabes de Medio Oriente: Egipto y Jordania.





En solidaridad por el reclamo de soberanía de la dirigencia palestina, ningún otro Estado árabe de la región se sumó, pese a que Netanyahu convirtió en una de sus prioridades generar y profundizar los vínculos con sus vecinos.

Hoy, tras meses de creciente tensión en el conflicto con los palestinos por el reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como la capital de Israel y la discusión sobre una posible de parte de la ocupada Cisjordania, Trump logró sellar el primer reconocimiento oficial de Israel en décadas en la región.

