Karina Jelinek y Yanina Latorre

Arde el “Cantando 2020”. Antes del inicio del ciclo, Yanina Latorre expuso el supuesto romance de Karina Jelinek con Flor Parise. Y entonces todo se puso tenso en el escenario del canto... la modelo quedó enojadísima con la panelista y hasta negó el romance.

Incluso, pidió que no se hablara públicamente de su intimidad, porque la ponía incómoda...

Lejos de callarse, la mujer de Diego Latorre la acusó de querer “buscar prensa” para durar más tiempo en el certamen de canto. Y como si esto fuera poco, el martes, luego de que Jelinek se llevará el puntaje más bajo del concurso, Yanina aseguró que no está comprometida con el programa.

“Karina no ensaya. Llega tarde. Injusto para los demás. Encima miente”, escribió la rubia en sus redes y sus palabras llegaron a los ojos de Karina Olga.

Fue entonces, que cansada de los ataques, Karina decidió salir a responderle y responsabilizó a Yanina por sus nervios a la hora de salir a la pista. “Vos sos la que menos tenés que hablar. ¡Si estoy tensa antes de venir es por todo lo que vos dijiste y que no quiero que me pregunten! ¡Nunca llegue tarde!”, se defendió.

Y agregó: “Siempre avisé que no venía temprano y solo directo al ensayo de piso. Así que no digas cualquier cosa... ¡siempre ensayo! Callate”.

Pero Latorre no se quedó en el molde y fue por más... “Dejá de mentir y de victimizarte. ¡Me cansaste! Yo no dije nada nuevo. Conté lo que está publicado desde enero y lo que mostrás vos. Ponete a trabajar y dejá de mentir”, disparó la panelista de “Los ángeles de la mañana y, lejos de pedirle perdón a la modelo, publicó distintas notas sobre la relación entre Jelinek y Parise que salieron en portales de noticias.

“Está lleno de notas, videos y fotos. Todo está publicado. Que googleen. Es más viva que el hambre”, manifestó y señaló que Karina le respondió públicamente pero no hizo lo mismo con otros periodistas que trataron el tema durante el verano.

Vos sos la que menos tenes que hablar ! Si estoy tensa antes de venir es por todo lo que vos dijiste y k no quiero k me pregunten! Nunca llegue tarde! Siempre avise que no venia temprano y solo directo al ensayo de piso! Asíque no digas cualquier cosa , siempre ensayo! #callate https://t.co/9Q1HXCSLsq