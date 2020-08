Captura del video.

Un violento robo se dio lugar en Isidro Casanova donde una embarazada y su madre fueron salvajemente atacadas.



El hecho se produjo en la noche del miércoles en la esquina de Castañón y Concejal Luis Alberto Settino, en el denominado barrio San Carlos de La Matanza. Romina Riveros, de 40 años, y su hija, Nadia, de 22, se movilizaban al Hospital Diego Paroissien a bordo de un Chevrolet Corsa.

Pero en ese momento aparecieron en la escena tres sujetos armados, quienes los amenazaron con intenciones de robo.

Al parecer la familia se resistió al asalto, lo que originó que los individuos golpearan a culatazos en la cabeza a la muchacha y otro le disparó en el tobillo izquierdo a su madre.

Los delincuentes se llevaron el auto y huyeron rápidamente. Como consecuencia de lo ocurrido, las mujeres atacadas tuvieron que ser asistidas en el mencionado nosocomio, donde la joven fue alojada en el sector de obstetricia.

Policías de la Seccional de San Carlos (Cría 5ta Este de La Matanza) realizan diversos operativos para hallar a estos malhechores.