Vuelta a las aulas, educación, cuarentena, Agencia NA.

Nicolás Trotta, ministro de Educación, adelantó que privilegiará la vuelta de los alumnos que quedaron desconectados de sus docentes en medio de la cuarentena.

"Tenemos que focalizar en los lugares de mayor vulnerabilidad pero también tener claro que para regresar en cada jurisdicción tenemos que tener la tranquilidad de priorizar el cuidado de la salud en nuestra comunidad educativa", destacó.

"En las provincias en las que ya hemos podido iniciar las clases comenzamos con las zonas que tenían menores niveles de conectividad", explicó.

Noticias relacionadas

El Gobierno porteño trabaja en un borrador que contempla "abrir las escuelas" en el mes de septiembre exclusivamente para unos cinco mil alumnos que tuvieron dificultades en la conexión con sus docentes durante el proceso de continuidad pedagógica, informaron fuentes de la cartera educativa de la Ciudad.

"No se trataría de una vuelta a clases sino en dar apoyo a esos chicos que tuvieron más problemas, pero no hay nada definido hasta que no se concrete una reunión con el Presidente de la Nación", dijo la fuente consultada

Precisó que lo que se busca es "darle prioridad" a esos alumnos, porque "no podemos siquiera pensar en una vuelta a clases con toda la matrícula de la escuela".

Fuentes de la cartera educativa nacional aseguraron que "no hay ninguna presentación formal de la Ciudad ante el Ministerio sobre este punto" y añadieron que con el Gobierno porteño "venimos trabajando muy bien"

"Están en estudio distintas alternativas junto al Gobierno nacional para empezar de forma muy gradual, pero no está definido tiempos ni el cómo", dijo el vocero porteño.

No obstante, trascendió que en el borrador trabajan "varios sectores" del área educativa con la mirada puesta en septiembre como mes posible para empezar a implementar un regreso "muy gradual" de las clases presenciales.

Esa vuelta sería "con la prioridad puesta en unos 5000 alumnos que tuvieron dificultades en la continuidad pedagógica" en el contexto de la cuarentena.

También, la vuelta a la escuela estaría destinada en esa primera etapa a los alumnos que no lograron adaptarse a la modalidad de educación remota.

El 10 de agosto, unos 10.500 alumnos sanjuaninos comenzaron a retornar a las escuelas, bajo la modalidad dual es decir algunos de ellas en forma presencial y otros en la modalidad a distancia de manera alternada.

Lo propio hizo hoy la modalidad rural de escuelas de Formosa, mientras que el martes próximo la provincia de Catamarca se sumará, salvo en el departamento de la Capital.