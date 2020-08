Malena Galmarini y Martín Insaurralde, Lomas de Zamora, obras.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, encabezó un acto junto al intendente de Lomas de Zamora de bajada de tunelera de la “Red Primaria Cloacal Colector Budge”. La obra se encuentra en la última etapa, beneficiará a 36.000 vecinos y vecinas, y había estado frenada por un largo período.

En referencia a la reactivación, Galmarini manifestó: “Es una de las obras que tenemos en toda la concesión compuesta por 26 municipios del conurbano y Capital Federal. Hoy contamos con 322 obras activas más otras 50 en proceso de licitación. Esto habla de la decisión política que tiene el presidente Alberto Fernández, junto con el ministro Gabriel Katopodis, de llegar cuando antes a más vecinos y vecinas con servicios esenciales”.

Por su parte, el intendente Martín Insaurralde destacó: “Estamos con Malena, en representación de AySA, con una felicidad enorme porque fueron escuchados los reclamos de Villa Fiorito y de Ingeniero Budge. Es una obra que avanza con el trabajo de la tunelera, con un troncal que le faltan 250 metros, y que antes de diciembre va a estar inaugurada, con 36 mil beneficiarios. Por eso quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras”.

El encuentro también contó con la presencia de autoridades de AySA: Alberto Freire, director General Operativo; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; y autoridades del municipio, como el secretario de Obras, Emiliano Pierre Giovanni.

Concluida la visita, la presidenta de AySA resaltó la importancia de saldar una histórica deuda en el AMBA, especialmente en época de pandemia: “Es un Municipio que esperó mucho tiempo estas y otras obras que estamos realizando. Es una obra primaria, necesaria para luego conectar las redes secundarias, y que luego los vecinos accedan al servicio. Además colaboramos con la obra pública para poner a la Argentina de pie”.

Acerca de la obra



Se trata de una de las Redes Primarias del sistema Fiorito, cuyo proceso de depuración se realizará en la Nueva Planta Fiorito. Su ejecución permitirá brindar servicio de recolección de efluentes cloacales.

Se prevé la instalación de 1.513 metros de cañería de 1000 mm por medio del sistema Pipe Jacking, con la construcción de 11 bocas de registro. La obra -ubicada en Bariloche y Ayolas, Ingeniero Budge- a través de la tunelera Herrenknecht Modelo “AVN800XC” posibilitará la ejecución con caño de Hormigón Armado de 1100 mm.

Actualmente, se encuentran instalados en obra 1.259 m de cañería. Es decir, ya se encuentra colocada más del 83 % de la cañería total, restando el tramo aguas arriba, en Ayolas, entre Bariloche y Espronceda.