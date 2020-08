Alberto Crescenti, titular del SAME. NA.

La Legislatura porteña ha declarado el jueves como "personalidad destacada" al director general del SAME Alberto Crescenti. El proyecto fue presentado por el diputado Sergio Abrevaya (GEN) y contó con el apoyo de la diputada Patricia Vischi, del bloque UCR-Evolución.

"Declárese Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de las ciencias médicas al Doctor Alberto Crescenti, director general del SAME", reza la iniciativa aprobada este mediodía.

En la sesión, Abrevaya remarcó sobre Crescenti: "Habitualmente vemos la imagen del héroe de las películas, pero héroe es el que todos los días lucha por mejorar la vida de otros, como es el caso de los médicos".

Con este marco, al fundamentar la iniciativa, sostuvo el legislador: "Es el héroe que no tiene marquesinas, pero que durante décadas no abandona la actividad que tiene y mejora el servicio del Estado que es el SAME, que ha logrado las cifras más bajas de mortalidad del mundo. Es, efectivamente, un ejemplo de lo que puede ser el servicio de emergencias que ha salvado gente por llegar a tiempo".

"En cuanto a este título de personalidad destacada, sé que él es muy humilde y no tenía vocación de aceptar más que esto. Lo va a hacer en nombre de todos esos médicos y quienes componen ese servicio y diría, aún más, en nombre de todos los médicos del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo.

El reconocimiento pone en destaque todos los operativos que Crescenti encabezó a lo largo de su carrera en el SAME y señala que, además, desde 2014, es profesor de Emergentología de la Facultad de Medicina Fundación Barceló y del Instituto del Recurso Humano de la Asociación de Médicos Municipales.

Una trayectoria extensa y prestigiosa:

Hace 29 años que este médico está al frente del servicio de emergencias y es una figura admirada por los vecinos de la Ciudad, que lo vieron al frente de los operativos en las tragedias que más golpearon al territorio.

Crescenti se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1979 y comenzó su carrera en la unidad de emergencias en 1991. La primera gran coordinación que estuvo a su cargo fue la que sucedió al atentado a la Embajada de Israel.

Luego fue ascendido a Director General del SAME y tuvo a cargo los operativos en el atentado a la AMIA, la tragedia de Cromañón, la de Once, el choque de trenes en Castelar y el Incendio de Iron Mountain en el barrio de Barracas, entre muchos otros.

Recientemente se lo ha visto siempre en la primera línea de batalla contra el coronavirus y hace poco tiempo encabezó el trabajo en el incendio de una perfumería en Villa Crespo, en donde murieron dos bomberos. "La verdad es que volvimos a nacer", había manifestado