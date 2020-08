Oriana Sabatini, diosa en Instagram.

Lo hizo una vez más... y ya van... Oriana Sabatini se ha convertido en centrop de todas las miradas de los internautas y, no esra para menos. Sabe bien cómo quietarte la respiración y lograr miles y miles de likes en poco tiempo en su cuenta personal de Instagram.

Esta vez, Oriana se decidió a aprovechar a pleno el verano europeo y disfrutó del calor y el sol, luciendo su fina piel bronceada.

Europa atraviesa un tiempo veraniego sensacional y Oriana Sabatini pensó de inmediato en sus seguidores. Con este marco, es que subió la temperatura, no solo en Europa, sino en todo el planeta y las redes posando de manera sensual en una foto muy hot.

Luciendo el tatuaje lateral que se hizo en sus costillas, en el cual puso la frase 'Karma is me' ("El karma soy yo"), la cantante lució su cuerpazo con un tono impresionante ostado y una bikini color naranja para el infarto.

Se la ve agarrándose la cabeza con ambas manos y, con el pelo mojado de haber estado en la pileta, disfrutando del agua y del cálido aire que corre en Italia, donde vive junto a su novio, el futbolista Paulo Dybala.

Súper sexy, Oriana Sabatini. Foto: Instagram.

"Quiero ser vos", "tan hermosa sos", "hermosa por dentro y por fuera", "no me hagas esto", "ok, me enamoré", "fuego", fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie del posteo sus seguidores, cosechando así cerca de 300 mil "me gusta" en cuestión de minutos, y provando que la publicación se tiña de emojis de fuegos, bombas y corazones de sus fanáticos, que nunca dudan en llenarla de halagos.