Claudio Moroni con Canal 26.

En el marco de la pandemia de coronavirus en la Argentina y pensando en la post pandemia, el Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, visitó este viernes una empresa en la localidad de San Martín.

CANAL 26 estuvo en ENTREVISTA EXCLUSIVA con el funcionario para analizar la coyuntura, no solo sanitaria sino fundamentalmente desde lo económico y productivo.

"Decidimos preservar la vida y la actividad económica, mostramos en los hechos que lo que decíamos en los discursos es la realidad", comenzó diciendo el ministro ante CANAL 26.

"Las fábricas están produciendo con excelentes protocolos de seguridad y no tenemos casos de contagios masivos en empresas", resaltó Moroni.

En este sentido, sostuvo que "la respuesta individual es básica y necesaria", apelando a la conciencia social en los lugares de trabajo, y agregó: "Tenemos que ser muy responsables y los trabajadores han cumplido con eso".

El ministro de Trabajo habló EN EXCLUSIVA con Canal 26.

Respecto de la reactivación, aseguró: "Estamos viendo que aparecieron nuevos contratos. Tuvimos pérdida de empleo pro fue muy baja en comparación con otros países. Nosotros tuvimos 2,5%".

"También enfatizó: "La industria y la construcción han empezado a tomar gente".

"Soy optimista" dijo el ministro.

Entrevista a Claudio Moroni. Canal 26.

Respecto de la gestión del presidente Alberto Fernández, aseguró: "La decisión ha sido eficaz, lo veo liderando de manera acertada".

Finalmente, sostuvo: "Tenemos que encarar el desarrollo de la Argentina".