El senador mexicano Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, quedó en medio de una polémica en redes sociales luego de haber retado a su esposa en una videollamada por "enseñar mucha pierna".

La escena se vio en una transmisión en vivo de una cena de pareja, ya que la mujer se encuentra aislada por haberse contagiado coronavirus. En un momento, García le dice a su esposa: "Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna".

Su bella pareja se llama Mariana Rodríguez y queda sorprendida ante el comentario en plena videollamada de Instagram. "¿Mucha pierna? Pero nada más eran mis rodillas", responde la mujer.

Con mirada seria y tono autoritario, el senador García le responde que suba la cámara para no enseñar las piernas, mientras siguió comiendo unas costillas de cerdo.

Ante ello, Mariana ajustó la cámara, casi pidiendo perdón a su pareja. El legislador sentenció: "Me casé contigo pues para mí, no para que andes enseñando". Sus palabras fueron más autoritarias y machistas incluso.

Las declaraciones del senador García generaron una ola de indignación en redes sociales. Los internautas cuestionaron el machismo del legislador, a la vez que sintieron pena y también enojo por la reacción de Rodríguez, quien pidió "perdón".

El machismo es el cáncer de México. Les pido que vean este mensaje.https://t.co/6oHHhmqAqg — Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020

Fue entonces, tras las críticas en las redes sociales incluso desde el mismo partido político al que pertenece García Sepúlveda, que el senador debió pedir disculpas a su esposa y envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Sabemos que fue un error. Y que no se repita".

Pese a sus aclaraciones, en Twitter docenas de internautas impulsaron la campaña virtual #YoEnseñoLoQueQuiera en rechazo a las palabras de García Sepúlveda.

Mientras, su mujer le manifestó su apoyo diciéndole que es "el mejor esposo del mundo".

Te amoooooooo, los que te conocemos sabemos que fue un error ❤️ Eres el mejor esposo del mundo y te amooooooo con todo mi corazón!!!!!! 🥰 De todo se aprende y me da gusto que lo reconozcas y que no se repita! https://t.co/2Vi5B9dbjm — Mariana Rodriguez (@marianardzcant) August 10, 2020

En las redes sociales, una usuaria llamada Cristina citó el video como ejemplo "de lo que no debemos aceptar" las mujeres. Mientras que otra de nombre Liliana destacó que si una mujer quiere enseñar una parte de su cuerpo es problema de ella. "Las mujeres no somos de nadie, aunque te cases con ella", tuiteó.

En un enfrentamiento político interno, García emitió una respuesta ante la polémica por sus comentarios machistas sólo cuando el secretario general de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, le llamó la atención en Twitter.

"Una buena cantidad de agresiones y expresiones de violencia contra las mujeres se han escondido en el 'humor' y la presunta ligereza con la que las repetimos", tuiteó Álvarez al senador García, pidiéndole que tomara en serio el tema y rectificara. "Y lo que hace Samuel por supuesto que lo hemos hecho millones. 'Chistes' homófobos, misóginos y racistas. ¿Pero con qué cara vamos a creernos capaces de cambiar al país si nosotros mismos no somos capaces de abandonar esas vergonzosas expresiones de violencia?", agregó.

El senador Samuel García respondió que lo hizo para asegurar que se trataba de una "broma machista", siguiendo las palabras de su colega de partido.