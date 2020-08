Coronavirus en Argentina, cuarentena, NA.

El presidente Alberto Fernández confirmó hoy la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 30 de agosto en todo el país, y anunció que se volverá a una fase más restrictiva en las ciudades donde se detectó una mayor circulación de COVID-19 en las últimas semanas.



"Hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena y si alguno duda, salgan a la calle", advirtió.

El presidente anunció que por la profundización de los contagios en las últimas semanas cinco ciudades del país volverán a una cuarentena más estricta a partir del próximo lunes.





Se trata de las ciudades de Tartagal, en Salta; La Rioja capital y Chamical; Santiago del Estero capital y La Banda.



El Gobierno explicó que en las últimas semanas esas zonas ingresaron en una curva peligrosa de contagios y se debe cerrar la cuarentena para evitar que se sature el sistema.



De esta forma, estas ciudades se pondrán a la par del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); a Ledesma, Manuel Belgrano, El Carmen y San Pedro (Jujuy); Río Gallegos (Santa Cruz), y Río Grande (Tierra del Fuego).