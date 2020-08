Pandemia en Reinmo Unido. Reuters.

No se trata de una crisis económica más para el Reino Unido. Los británicos acaban de ingresar en una de las recesiones más profundas, graves y preocupantes de toda su historia. La pandemia del coronavirus paralizó literalmente casi toda la actividad.

Durante el segundo trimestre, de abril a junio, la economía británica se ha desplomado más de un 20% y todos los sectores, servicios, industria y construcción, bajaron hasta un 35%.

Rishi Sunak, canciller del Reino Unido sostuvo al respecto: "Cuando hablamos de esto hace unos meses dije que venían tiempos difíciles y las cifras de hoy nos muestran que ya están aquí."

Pese a que todos los países fueron duramente castigados por la crisis económica del COVID 19, el Reino Unido sufrió un derrumbe mucho peor que cualquier otra economía importante, incluyendo los miembros de la UE y las naciones del G7.

¿Por qué el golpe económico aquí ha sido el doble de grave que en Alemania?

Reino Unido entró en el confinamiento semanas más tarde que el resto de Europa y duró aquí más tiempo que en otros lugares. Así, la economía británica pasó todo el segundo trimestre bajo duras restricciones.

Rishi Sunak, canciller del Reino Unido ha señalado: "Cientos de miles de personas ya han perdido sus trabajos y tristemente muchos más lo harán. Pero debo decir a los ciudadanos que, aunque nos aguarden decisiones difíciles, nadie se quedará sin esperanza ni oportunidad".

El ministro de finanzas declaró en que no se va a regresar a la austeridad a pesar de que la economía caiga en recesión, pero pondrá fin al plan de conservación de puestos de trabajo en octubre.

Crisis en Reino Unido. Video gentileza EuroNews.

No pocos economistas afirman que para entonces se recuperará la actividad económica y el crecimiento económico en Europa. Algo que se vivirá de forma diferente en el Reino Unido, dice James Smith. El economista de ING destaca que "en particular tienen el Brexit". Además apunta que "el período de transición llega a finales de este año. Y haya o no un acuerdo, supondrá un nuevo coste para los negocios, en un momento, en el que la rentabilidad ya está bastante afectada."

La incertidumbre del Brexit pesa sobre su ya frágil economía y si no se llega rápidamente a un acuerdo, esta recesión podría ser mucho más larga y profunda todavía.