Trump avanza contra Tik Tok y We Chat. Reuters/EuroNews.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue avanzando con su embestida y su tan particular cruzada contra las aplicaciones chinas para móviles.

La guerra es -a esta altura de las circunstancias- total.

La última determinación del primer mandatario estadounidense se ha concretado mediante dos nuevas órdenes ejecutivas con las que se prohíben las transacciones de empresas nacionales con los propietarios de Tik Tok y WeChat.

No pocos expertos han manifestado que el gran inconveniente radica en la legislación, que va a entrar en vigor dentro de 45 días, es que no está claro que este dentro de las competencias de Trump. El veto podría ir orientado a las tiendas de Google y Apple para móviles para que no pudieran ofrecer estas dos aplicaciones.

Cuando apenas faltan unos meses para las próximas elecciones en los Estados Unidos, el presidente Trump está agitando las tensiones con China para tratar de atraer a los votantes.

Video gentileza EuroNews.