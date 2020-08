Pablo Berra en diálogo con Canal 26.

Pablo Berra fue elegido como uno de los 2020 voluntarios para la experimentación en el proyecto de la vacuna contra el coronavirus. Actualmente reside en Sudáfrica y tiene cifradas esperanzas: "Estoy seguro de que va a funcionar bien", dijo entusiasmado.

Este sábado, Edith Hermida, hablá en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Berra por CANAL 26.

Pablo fue parte de los voluntarios para probar la vacuna de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, contó que fue sometido a rigurosos estudios semanalmente y, una vez que recibió la dosis, no sintió "absolutamente ningún síntoma raro".

Noticias relacionadas

"La llave para salir de la pandemia es la vacuna y para eso se necesitan voluntarios, quise sumar mi granito de arena", dijo Berra, en CANAL 26.

"El 20% de los voluntarios fueron rechazados", comentó.

Your browser does not support the video element.

Argentino en Sudáfrica, se aplicó vacuna. Canal 26.

"Siempre he pensado quienes están detrás de esta vacuna y jamás pensé que algo malo me llegara a pasar", dijo Berra, consultado sobre sus posibles miedos a daños colaterales por la aplicación de la vacuna.

"Estuve averiguando y dentro de las 155 vacunas que hay en el mundo en investigación, esta es la que está más cerca de llegar a la cura. Encontré el mail de una doctora, en un diario local, me contacté y enseguida me llamaron", relató.

"Me dijeron que los efectos pueden ser mínimos y es poca la gente que podría llegar a sentir algo. Yo no sentí todavía nada, pero estoy en contacto permanente con el laboratorio", comentó en la entrevista.

Your browser does not support the video element.

Pablo Berra habló EN EXCLUSIVA con Canal 26.

Berra probó la vacuna el 20 de julio y fue uno de los 2020 voluntarios, la mitad de los cuales recibieron un placebo como parte de un protocolo sanitario para este tipo de experimentos.

También contó que uno de los requisitos que buscaba AstraZeneca era no poseer patologías previas debido a que esto podía dificultar los resultados.