El "gato arquero".

Dean Jones, ex jugadora de cricket de Australia, fue noticia en las últimas horas ya que publicó un video desde su cuenta de Instagram que se hizo viral.

En el video se la ve jugando con su gato, que atrapa con notable agilidad y precisión todas las pelotas que ella le va tirando con un palo de golf.

La deportista contó: "¡He visto a peores jugadores, lo puedo asegurar!”. En el video que se puede ver, su cómo su mascota que se yergue con imponente destreza sobre sus patas traseras para frenar todos los tiros que le arroja ella.

El video fue un verdadero fenómeno en redes ya que fue lo más comentado. Así los gatos demuestran que un nuevo dote además de los ya conocidos.

El viral fue lo más comentado en la semana, ¿tu mascota también esta destreza?