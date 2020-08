Madonna, ícono deo Pop, más vigente que nunca. Fotos: Instagram.

Nació el 16 de agosto de 1958 en el estado de Michigan. Madonna Louise Veronica Ciccone fue la primera hija mujer de los seis hijos que tuvieron sus padres, Madonna Louis Fortin y Silvio Ciccone. Y con los años, pasó a ser una personalidad como no hay otra igual.

Es posible asegurar que la muerte de su mamá a acusa de un cáncer de mama en 1963 la marcó definitivamente y plasmó su futuro exitoso ocupándose de ella misma desde ese momento tan doloroso.

Desde muy chica, Madonna supo como sobresalir y siempre se mostró dispuesta a lograrlo, ya que tenía muchos hermanos y casi tenía que gritar para que la escucharan.

Esas ganas incontenibles de llamar la atención quedó claro durante su adolescencia, cuando dejó las clases de piano para estudiar ballet con Christopher Flynn (quien falleció de SIDA en 1990, el mismo año que la cantante de “Material Girl” salía de gira mundial con el Blond Ambition, tour que se destacó por su militancia contra la enfermedad), su gran mentor y quien la convenció de que debía ir a Nueva York años más tarde.

Pero no todo fue sencillo. Pasó hambre, sudor y lágrimas su estadía en Nueva York para llegar a firmar contrato para su primer disco Madonna (1983). Le siguieron Like A Virgin (1984, en donde logró presentarse en el concierto benéfico de Live Aid en 1985) y True Blue (1986), donde había sorprendido con el cabello cortito que le daba un look andrógino.

La joven Madonna.

Para su primer gran película en Hollywood Madonna dejó de lado el clásico estilo de adolescente porrista y comenzó a forjar uno bien propio con pantalones ajustados y colores llamativos.

En su pelo lucía trapos viejos; esta obsesión continuó mucho tiempo después cuando llegó a la gran manzana y también optó por utilizar crucifijos colgando en sus corpiños. “Me vestía sin cuidado, con todo aquello que encontraba por casa”, contó en una oportunidad.

El catolicismo es un muy especial para Madonna. La cantante, actriz, diseñadora, empresaria y también directora se crio en una familia católica y también iba a una escuela muy religiosa y estricta.

Comienzos en el arte.



“Te pegaban por cualquier cosa. Era un ambiente de temor, mezclado en contraste con las imágenes de lo sagrado”, declaró en una entrevista. Incluso tomó su primera comunión y luego se confirmó adoptando el nombre de Verónica (quien le lavó la cara a Jesús en el camino a la crucifixión).

Luego, con los años, cuando ya era quien es hoy, generó gran polémica al referirse a sus rosarios de todos los colores: “Los crucifijos son sexy porque hay un hombre desnudo en ellos”, o cuando un día se le cayó uno dentro de sus pantalones: “¡Hasta Dios quiere meterse en mis pantalones!”.

Clásica imagen de Madonna.

A ella le encanta la polémica, dejar a todos con la boca abierta pensando: ¿cómo se atreve a decir algo así? Ella se atrevía, se animaba a todo y no tenía miedo. En 1989 llegó Like a Prayer, el álbum que marcaría por siempre la carrera de Madonna, debido a la controversia del videoclip de su corte de difusión homónimo.

Imagen inolvidable de la Reina del Pop.

Blond Ambition:

EL tour mundial que le siguió a aquel gran álbum le sirvió para mostrar toda su sexualidad sin hipocresía, simulando masturbaciones y que casi fue apresada en más de un país.

El look más icónico y recordado de Madonna fue creado por Jean Paul Gaultier y no se olvidará nunca jamás: los conos en lugar de pechos sirvieron para sellarla como ícono hasta en la película “Hocus Pocus” de Disney.

Ambición rubia de Madonna.

Además de convertirse en grandes amigos, la autora de “Yakov y los Siete Ladrones” y el diseñador parisino comparten la misma lucha contra el SIDA y también han dejado fotos inolvidables de una gala en donde Madonna posó en topless, lo cual generó una recaudación de 750.000 dólares para la amFAR (la fundación americana para la investigación del SIDA) en 1992.

