Incendio en Grecia. Foto gentileza RT.

Este domingo se han vivido horas de extrema tensión en Grecia cuando el Servicio de Bomberos de Grecia reforzó su accionar para lograr poder contener un impresionante incendio de grandes proporciones que tuvo lugar en una planta de reciclaje de plástico ubicada al norte de Atenas.

El fuego se detectó cerca de las 07:00 h (hora local) del sábado dentro de una instalación en el barrio de Metamorfossi y las autoridades locales tuvieron que decretar el cierre de autopistas y a movilizar varias brigadas y medios aéreos para intentar controlar las llamas.

No se informó sobre ningún herido tras el hecho, pero de todos modos la planta industrial fue completamente destruída y los arduos trabajos para extinguir el fuego se dificultan por la presencia de material inflamable.

Noticias relacionadas

Altísimas nubes de humo se veían en esa zona de la ciudad y la Agencia de Protección Civil alertó a la población sobre la emisión de gases tóxicos a la atmósfera.

Dicha entidad le reclamó a los ciudadanos que se queden encerrados en sus casas y acudir de inmediato al médico si presentan algún malestar.

Por su lado, el Servicio de Bomberos dijo que la estabilidad de la instalación estaba comprometida y aseguró que se investigan las causas del incidente.

Your browser does not support the video element.

Impresionante incendio en Grecia. Video gentileza RT.