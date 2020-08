Quema de banderas. Foto: RT.

El 15 de agosto cientos de personas se reunieron en el área de Bogside de Londonderry (Reino Unido) para ver la hoguera anual, considerada peligrosa por muchas personas.

Sin embargo, dentro de esta larga tradición en la zona, esta no ha sido una hoguera más.

No fueron pocos los que se vieron realmente sorprendidos por los objetos de la quema en sí misma.

La hoguera fue decorada con varios carteles relacionados con Gran Bretaña, incluida una pancarta que rezaba "Viva la reina", así también como con banderas del Reino Unido, Estados Unidos e Israel. En los momentos previos a que se encendiera la hoguera, sonó lo que parecía una ráfaga de disparos.

Fue sin dudas un ritual muy extraño.

Un grupo de bomberos se desplegaron en el lugar para humedecer las casas vecinas y evitar que se incendiaran.

El evento tiene lugar tradicionalmente en Derry y en toda Irlanda en agosto, para conmemorar la fiesta católica de la Asunción de María.

El momento de la quema en la hoguera. Video: RT.