En épocas de cuarentena por la pandemia de coronavirus, muchas parejas deben reinventarse para que la pasión siga intacta ya que la convivencia puede ser un problema para el amor.

Una de las opciones que han recomendados expertos, ha sido la práctica del sexting y varios famosos han confirmado que la paractican como es el caso de Carolina Pampita Ardohain. La modelo está casada desde noviembre con Roberto García Moritán y contó que hace uso de dicha práctica.

Tras su confesión aclaró que tiene un límite: no envía videos, pero que suele enviar fotos y mantener conversaciones de alto voltaje para mantener la pasión encendida.

Cuando la pareja se conoció, sus primeras charlas fueron vía mensaje, ya que García Moritán se encontraba en Perú y Pampita en Francia.

Ardohain habló hace unos días sobre la posibilidad de usar un chip sexual, el dispositivo que aumenta el deseo. "¡Todavía no!", respondió la esposa de Roberto García Moritán. "Yo creo que me quedan 15 añitos más, voy a estar bien. Después me pongo lo que me tenga que poner", manifestó.

Ardohain fue noticia en las últimas horas por haberse sometido a un hisopado para ver si tenía coronavirus, luego de que una de sus panelistas, Cora Debarbieri, diera positivo. Desde su cuenta de Instagram la modelo compartió el resultado, que fue negativo.