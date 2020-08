La corrida del toro a los bomberos de California.

Un grupo de bomberos del estado de California, en Estados Unidos, fue sorprendido por un toro mientras trabajan apagando un incendio forestal.

El animal salvaje, asustado por las llamas en el lugar y el tumulto de gente, arremetió contra los trabajadores que se encontraban en la zona sofocando un foco ígneo.

Las sorprendentes imágenes fueron captadas por uno de los operarios que yacían en el lugar. Las mismas fueron difundidas a través de las redes sociales de esa fuerza.

Noticias relacionadas

En la grabación puede apreciarse como funcionarios con cascos y equipamientos corren despavoridos ante una presencia. Luego, se ve a la criatura avanzar entre las columnas de humo.