El Gobierno de La Pampa acordó con gremios docentes la vuelta gradual a las clases presenciales a partir del 14 de septiembre en las escuelas de la provincia, luego de casi seis meses de inactividad por el aislamiento obligatorio implementado por la pandemia del coronavirus.

La medida, según comunicó el ejecutivo pampeano, dará prioridad en primer lugar a los estudiantes con los que no se logró sostener un vínculo pedagógico en los últimos meses, cuando las clases fueron dictadas en forma virtual.

La decisión fue consensuada con los tres gremios que nuclean trabajadores del sector docente y avalada por el ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta.

Trotta valoró que La Pampa sea "la primera provincia de la Patagonia en retomar progresivamente el sistema presencial de clases" y garantizó "el acompañamiento, con la mayor presencia posible" en el proceso de ingresar con el sistema educativo en el esquema de nueva normalidad que plantó la pandemia.

Este lunes, el ministro y las subsecretarias de Educación y de Educación Técnico Profesional se reunieron con los representantes de los gremios docentes (Utelpa, Amet y Sadop) para informar y dialogar sobre la vuelta escalonada a clases presenciales en la provincia de La Pampa.

A partir del 24 de agosto se convocará a los equipos directivos de los establecimientos educativos y el 31 de agosto a docentes en forma presencial a las instituciones educativas, siempre respetando el distanciamiento social y las medidas tendientes a preservar la salud.

El objetivo, detalló el gobierno pampeano, "es avanzar con todos los equipos docentes en la organización pedagógica de cada institución y la reorganización de la enseñanza en tiempos de pandemia, además de tomar contacto con los protocolos necesarios para el cuidado de la salud de la comunidad educativa".

No obstante, "si el área de Epidemiologia recomendara en alguna localidad en particular no volver a la presencialidad aún, se respetarán esas disposiciones para cuidado de la salud de alumnos, directivos, docentes y personal no docente".

La Pampa, que tiene sólo 185 acumulado de coronavirus, aunque la mayoría ocurrido en las últimas semanas, tiene a Santa Rosa, Catriló y Macachín entre las zonas con circulación comunitaria de Covid-19, de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación.